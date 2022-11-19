Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuç tarihi!

* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.