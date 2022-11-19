Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuç tarihi!
Kariyer için bugün uzman öğretmenlik sınavına katılan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu yıl ilk defa uygulanan uzman öğretmenlik sınavının sonuç tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlğı'nın yayımladığı sınav kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte cevaplar...
Öğretmenlik Kariyer Basamakları adı altında gerçekleştirilen uzman öğretmenlik yazılı sınavı bugün saat 10.00'de gerçekleştirildi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı uzman öğretmenlik sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Yazılı sınav sonuç tarihi için beklenen açıklama geldi. Peki, uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB uzman öğretmenlik yazılı sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte haberin detayları...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
SERTİFİKA NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
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