Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 il genelinde bugün ilk defa gerçekleştiriliyor. Sınava yüz binlerce öğretmen katılım sağladı. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarına çevrildi. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de baraj puanı oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavında 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte cevaplar...