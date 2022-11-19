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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Uzman öğretmenlik yazılı sınavı bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. 81 il genelinde uygulanan uzman öğretmenlik yazılı sınavına yüz binlerce aday katılım sağlıyor. Kariyer için bugün sınavda ter döken öğretmenler, sınavda baraj puanın kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavında 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte merak edilen soruların yanıtı...