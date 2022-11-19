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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. 81 il genelinde uygulanan uzman öğretmenlik yazılı sınavına yüz binlerce aday katılım sağlıyor. Kariyer için bugün sınavda ter döken öğretmenler, sınavda baraj puanın kaç olduğunu araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavında 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 10:41
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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 il genelinde bugün ilk defa gerçekleştiriliyor. Sınava yüz binlerce öğretmen katılım sağladı. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarına çevrildi. Sonuçların yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de baraj puanı oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik puan hesaplama nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavında 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Uzman öğretmenlik sınavının değerlendirmesi 100 puan üzerinden olacak. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

* Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

* Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

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Uzman öğretmenlik sınavı baraj puanı kaç? 2022 uzman öğretmenlik PUAN HESAPLAMA | 3-4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.