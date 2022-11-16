Sağlık Bakanlığı promosyon son dakika: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personeline yapılacak olan teşvik ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması Bakan Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaların ardından detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."
Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:
ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU
Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz
KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?
Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli
KALP KRİZLERİYLE KORONAVİRÜS AŞILARI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım
SAĞLIKÇILARA EK ÖDEMELER
Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.
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