2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlan çiftçiler için Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi. Peki, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çiftçi kayıt sistemine kayıt olan vatandaşlara mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Peki, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
4 Kasım tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullanmışı.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulamasında bulunabilir. Sorgulama için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılmalı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek.
Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek.
Destek ödemesinin bankaca kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek.
Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemleri bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek.
Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek.
Banka tarafından karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde-erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte, banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?
- Çocuklar Duymasın'dan Kuruluş Osman'a transfer! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında? Alpaslan Özmol nereli?
- KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman atacak? 18 Kasım Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme tarihleri...
- EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
- Duy Beni bitiyor mu, final mi yapacak? Duy Beni neden final yapıyor, açıklama geldi mi?
- TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- EYT'linin maaş hesabı netleşti! 1996, 1998, 1999 sigorta girişliler... 3600 gün yeterli olacak! 1,2,3 dönemli güncel liste...
- 73 bin lira karşılıksız veriliyor! Evleneceklere ilaç gibi gelecek! Bankadan anında alabilirsiniz! 24, 25, 26, 27 yaşındakiler...
- Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?