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Son dakika: Borsa İstanbul’dan yeni karar! 21 Kasım'da başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Son dakika: Borsa İstanbul’dan yeni karar! 21 Kasım’da başlıyor

Son dakika haberi... Borsa İstanbul, 21 Kasım tarihinden itibaren iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlayacağını duyurdu.

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