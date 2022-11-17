Vakıfbank Polis PROMOSYON 2022 ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? Kasım polis promosyon ödemesi hangi gün yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.