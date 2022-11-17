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Vakıfbank Polis PROMOSYON 2022 ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? Kasım polis promosyon ödemesi hangi gün yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Vakıfbank Polis PROMOSYON 2022 ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? Kasım polis promosyon ödemesi hangi gün yatacak?

Vakıfbank polis promosyon ne zaman verilecek sorusu milyonlarca emniyet personelinin gündeminde yoğun yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile Vakıfbank arasında yapılan banka maaş anlaşmasının ardından Kasım ayı işaret edilmişti. Peki Vakıfbank Polis promosyon ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

Polis promosyon ödeme tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanları tarafından sıklıkla aratılıyor. Polis maaş promosyonu için Kasım ayı işaret edilmişti. Maaş ödemelerinin alınacağı banka belirlenen polisler promosyonların ne zaman yatacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Vakıfbank Polis promosyon ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı?

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak henüz polis promosyon ödemelerinin hesaplara geçeceğe tarih netleşmedi.

EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.

VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

5 YILLIK SÜRE İÇİN İMZALAR ATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.

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