Promosyonda çıta yükseldi! Tek seferde 33.500 TL...

Türkiye geneline, Ege Bölgesine ve özellikle de İzmir'e baktığımızda görüyoruz ki en iyi şartları barındıran promosyon anlaşmasına imza atmış bulunuyoruz. Sonuçta bir pastayı büyütünce ondan alınacak pay da büyüyecektir. Burada çalışanlarımız, gayret edip verimliliklerini artırarak hem kurumsal hem de ülkemize olan katkılarını çoğaltacaklar. Ülkenin refah payının artması da tabi ki bütün kurumlara yansıyor" şeklinde konuştu.