Altın duruldu! Gözler yarında! Polonya’daki füze krizi piyasaları etkiledi... Borsa İstanbul’dan tarihi rekor geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 kazançla 4.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.784,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.