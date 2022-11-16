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Altın duruldu! Gözler yarında! Polonya'daki füze krizi piyasaları etkiledi... Borsa İstanbul'dan tarihi rekor geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Altın duruldu! Gözler yarında! Polonya’daki füze krizi piyasaları etkiledi... Borsa İstanbul’dan tarihi rekor geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı yaptı. 4.668,52 puandan günü tamamlayan Borsa İstanbul yeni bir rekoru kırdı. Analistler dünya genelinde yarın merkez bankalarının yönlendirmeleriin yatırımcıların odağı olacağını belirtti. Diğer yandan altın fiyatlarındaki yükseliş Polonya'da yaşanan füze sonrası duruldu. İşte anlık dolar euro ve altın kuru...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 kazançla 4.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.784,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

GÖZLER YARINDA

Yarın merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getiren analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARI SOĞUYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş, Polonya'ya düşen füzenin belirsizlikleri artırması ve bir Fed üyesinin enflasyonun hala yüksek olduğunu söylemesinin ardından soğuma gösterdi.

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