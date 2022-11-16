Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan tünel hizmeti açıklaması! Cumhuriyetimizin 100. yılında hedef 720 kilometre

Kongrenin ulaşım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yollar, her kültür için farklı bir önem kazanmaktadır. Bizler içinse daha derin, duygusal anlamlar barındırmaktadır. Yolların bizim kültürümüzdeki karşılığı, hasretin sona ermesi, sevdiklerimize kavuşma ve akarsular gibi canlanmanın ve kalkınmanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. Bu topraklarda yollar üzerine nice ağıtlar, türküler ve hikayeler yazılmıştır. Dolayısıyla inşa ettiğimiz her bir kilometre yolun anlamı bizler için farklıdır, anlamlıdır. İşte bu nedenle her bir kilometre yolu 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' ilkesi ile inşa etmekteyiz'' dedi.