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EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?

EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli olan polislere maaş promosyonu verileceği bildirilmiş ve ödemelerin Kasım ayında yapılacağı açıklanmıştı. Peki, EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?

EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma ile polis promosyon tutarı, her personel için 27 bin TL olarak belirlenirken ödemelerin Kasım ayında yatırılacağı bildirildi. Peki, EGM Polis promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Polis maaş promosyonları neden yatmadı, ne zaman yatar?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

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