Vakıfbank polis maaş promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri açıklandı mı?
Polis promosyon ödeme tarihleri günün en çok merak edilen konuları arasında. Vakıfbank tarafından verilecek olan promosyon için geri sayım devam ederken binlerce kişi, "Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 EGM polis maaş promosyonu ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...
Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İçişleri Bakanlığı (EGM) bünyesinde görev yapan polislerin promosyon ödemeleri için Vakıfbank ile anlaşma imzalandı. EGM'nin yaptığı anlaşma sonrası promosyon alacak polisler ödemelerin yatacağı güne odaklandı. Peki, Vakıfbank polis promosyonu yattı mı? Polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İşte, detaylar...
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.
VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.
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