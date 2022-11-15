Vakıfbank polis maaş promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? EGM polis promosyon ödemeleri açıklandı mı?

Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İçişleri Bakanlığı (EGM) bünyesinde görev yapan polislerin promosyon ödemeleri için Vakıfbank ile anlaşma imzalandı. EGM'nin yaptığı anlaşma sonrası promosyon alacak polisler ödemelerin yatacağı güne odaklandı. Peki, Vakıfbank polis promosyonu yattı mı? Polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İşte, detaylar...

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.