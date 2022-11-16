16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

Polis promosyon ödeme tarihleri günün en çok merak edilen konuları arasında. Vakıfbank tarafından verilecek olan promosyon için geri sayım devam ederken binlerce kişi, "Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 16 Kasım polis promosyonu yattı mı? Vakıfbank polis maaş promosyonu için tarih verdi mi? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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