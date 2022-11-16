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Haberler Galeri 16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

Polis promosyon ödeme tarihleri günün en çok merak edilen konuları arasında. Vakıfbank tarafından verilecek olan promosyon için geri sayım devam ederken binlerce kişi, "Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 16 Kasım polis promosyonu yattı mı? Vakıfbank polis maaş promosyonu için tarih verdi mi? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:11
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16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

Vakıfbank polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İçişleri Bakanlığı (EGM) bünyesinde görev yapan polislerin promosyon ödemeleri için Vakıfbank ile anlaşma imzalandı. EGM'nin yaptığı anlaşma sonrası promosyon alacak polisler ödemelerin yatacağı güne odaklandı. Peki, Vakıfbank polis promosyonu yattı mı? Polis maaş promosyonu ne zaman yatar? İşte, detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.

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16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

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16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı..

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16 Kasım polis promosyonu yattı mı? 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu?

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi..