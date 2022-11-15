Devletten çocuklara, kadınlara ve engellilere milyarlarca liralık destek | İşte şartlar ve merak edilenler





KADINLARA DEV SOSYAL KALKAN

Destek miktarı ne kadar ve başvuru nereye yapılıyor?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ile hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik yardım yapılıyor.

Program kapsamında hak sahiplerine iki ayda bir 1.000 TL destek veriliyor. Destekten yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ya da e-Devlet üzerinden başvuruyor.