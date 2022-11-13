İş kurmak isteyenlere cazip fırsatlar! Esnaftan çiftçiye, köylüden kadınlara... Devletin desteğinden kimler nasıl yararlanabilir?

EĞİTİM AL, PROJE HAZIRLA 65 BİN LİRA HİBEYLE İŞ KUR

KOSGEB, kendi işyerini açmak isteyen 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları için 65 bin lira ila 370 bin lira hibe destek veriyor. Geleneksel ve ileri girişimci programı çerçevesinde sağlanan bu destekler hibe şeklinde ve faizsiz olarak tahsis ediliyor. İşyeri açma hibe desteği alabilmek için ihracat veya ithalatla uğraşanlar, yeni bir teknolojik ürün tasarlayanlar, personel ve reklam giderleri için paraya ihtiyacı olanlar başvuru yapabiliyor. Vatandaşların bu destekten yararlanabilmesi için KOSGEB'in uygulamalı eğitim programlarına katılıp, programı tamamlayıp katılım belgesi alması ve kurmayı düşündükleri iş ile ilgili olarak bir proje hazırlamaları gerekiyor. Bu süreçleri tamamlayan ve kriterlere uyan vatandaşlara KOSGEB 65 bin TL veriyor. Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılması için 'Geleneksel Girişimci Destek Programı' uygulanıyor. Programın eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurduğu işletmelerden gerçek kişi işletmeye 5 bin, sermaye şirketi işletmeye 10 bin TL geri ödemesiz nakit desteği veriliyor. E-Devlet üzerinden KOSGEB sayfasına ulaşılarak form doldurmak yeterli oluyor.