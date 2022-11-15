Kripto paranın babası olarak anılan David Chaum’dan Blockchain açıklaması! Türkiye lider ülke olabilir

Kripto para borsalarında yaşanan skandallar ve iflaslar çok kişinin canını yaktı. Kripto paranın babası David Chaum, bu sistemin kripto ile alakası olmadığını ve olabilecek en kötü yapı olduğunu söyledi.

Kripto para borsalarında birçok ülkede yaşanan skandalların ardından geçtiğimiz hafta da dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX, iflasını açıkladı. Bunun üzerine zaten ayı piyasasında olan kripto para piyasası iyice dalgalandı.