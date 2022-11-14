Gençlere devletten çok özel fırsatlar! Eğitimden kültüre, spordan sanata | 4 koldan destek





ÜCRETLERE ZAM YAPILMADI

Bu sene yurt ücretlerine herhangi bir güncelleme yapılmadı; öğrenciler aylık 250 ile 450 lira arasında ödeme yapıyor. Yurtlarda konaklayan tüm öğrenciler için aylık bin 800 lira beslenme yardımı da veriliyor. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği olarak verilen beslenme yardımı özel yurtlara göre daha avantajlı. Beslenme yardımı için herhangi bir başvuruya gerek duyulmuyor.