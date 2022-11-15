Efsane kazık indirimleri! Önce arttırıp sonra indirdiler | 5 kuruşluk indirimler pes dedirtti

Oysa Ticaret Bakanlığı'nın elektronik satış platformlarına yönelik hazırladığı kılavuzda yer alan hususlara göre aynı ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılması gerekiyor. Fakat şu an sistem tam tersi işliyor. Bazı ürünlerde indirim haftasından önce fiyatların daha düşük olduğu görülürken bazılarında ise indirimler 1 ila 5 TL arasında sınırlı kalıyor. Hatta bazı firmalar 5 kuruşu dahi indirim olarak sunuyor.