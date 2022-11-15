Efsane kazık indirimleri! Önce arttırıp sonra indirdiler | 5 kuruşluk indirimler pes dedirtti
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği, piyasalara doping etkisi yaratacak 'Kasım İndirimleri' ay başı itibarıyla başladı. Tüketicilerin merakla beklediği indirim kampanyaları firmaların fiyat oyunlarıyla fiyaskoya dönüştü. Fiyatların önce yükseltilip sonra indirim yapıldığı gözlenirken, 5 kuruşluk sözde indirimler de ‘pes’ dedirtti.
E-ticaret firmalarından marketlere kadar birçok sektörde indirimler tüm hızıyla devam ediyor.
İnternet reklamları, sokaklardaki billboardlar ve cep telefonlarına gönderilen mesajlarla hemen hemen her marka kendi indirimlerinin reklamını yapıyor. 100 milyar TL'yi bulacak alışveriş çılgınlığında tüketicilerin şikâyetçi olduğu en büyük problemlerden biri indirim günlerinde fiyatların yükseltilip yüksek fiyattan indirim uygulanması.
Oysa Ticaret Bakanlığı'nın elektronik satış platformlarına yönelik hazırladığı kılavuzda yer alan hususlara göre aynı ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılması gerekiyor. Fakat şu an sistem tam tersi işliyor. Bazı ürünlerde indirim haftasından önce fiyatların daha düşük olduğu görülürken bazılarında ise indirimler 1 ila 5 TL arasında sınırlı kalıyor. Hatta bazı firmalar 5 kuruşu dahi indirim olarak sunuyor.
BİNDİRİP İNDİRDİLER
SABAH, 'Kasım İndirimleri' kampanyasındaki sahte indirimleri tek tek araştırdı. Örneğin lüks bir markanın online satış platformunda bir tabak 7 Kasım tarihinde 599 TL'den 359 TL'ye düşmüş ve o fiyattan satışa sunulmuştu. Aynı ürün 8 Kasım sabahı 729 TL'ye yükseltilerek 437 TL'den satıldı. Yine satışa sunulan temizlik robotunun fiyatı 25 Ekim'de 5.499 TL iken aynı ürün indirim kampanyasının yapıldığı 12 Kasım tarihinde 7 bin 849 TL'ye yükseltilip '36 ay vade ile öde' kampanyasına dahil edildi.
Yine ünlü bir markanın 12 kişilik 55 parça yemek takımı 4 Kasım'da 10 bin 999 TL iken aynı ürün 11.11 kampanyasında 13 bin 490 TL'ye yükseltildi. 11.11'e özel sepette yüzde 25 indirim kampanyasına dahil edildi.
30 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINIR
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu 'Efsane İndirimlerŞahane Kasım' gibi isimlerle tüketicilerin indirimli ürün alma konusundaki zafiyetlerinin istismar edildiğini belirtti. Ağaoğlu, indirim yapıldığı ilan edilen ürün ya da hizmetin fiyatı geriye dönük 30 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyat ne ise indirimden önceki fiyata o meblağın yazılması; indirim yapılıyorsa bu meblağ üzerinden indirim yapılması gerektiğini kaydetti. Ağaoğlu, önce bindirim sonra indirim şeklindeki yanıltıcı ilan ve reklamlara karşı tüketicilere hakkını arama çağrısında bulundu.
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