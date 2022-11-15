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Evlenen gençlere 73 bin TL çeyiz parası! Kimler alıyor? Nasıl ödeniyor?

A Haber
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Giriş: 15.11.2022 12:58
Hükümetin insan odaklı sosyal politikaları kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara pozitif ayrımcılık sağlıyor. Evlenen gençlere 73 bin TL çeyiz parası... Devlet katkısı nasıl değişecek? Ödemeler nasıl değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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