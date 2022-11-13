EYT’de son viraj! EYT’lilerin maaş hesabına, ocaktaki emekli maaş artışı da etki edecek | Tüm merak edilenler yanıt buldu





EYT'den yararlanacak kişi sayısı nedir?

İlk etapta çalışma yılını ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacak. Prim gün sayısı ya da çalışma yılı emeklilik için eksik olanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek. Eylül 1999 öncesi sigortalı olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduran 1.5 milyon kişi var. (Bu rakam yılsonu itibarıyla değişebilir. Çünkü prim gün sayısına bakılıyor) İlk etapta bu kişiler emekli olacak. Sonrasında prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Bu kişilerin sayısı 4 milyon olarak açıklandı. Dolayısıyla düzenleme herkesi kapsıyor.