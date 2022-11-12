TPAO’dan vatandaşlara önemli uyarı

TPAO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Turkish Petroleum Corporation ve TPAO'nun yatırım yapan vatandaşlara petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki farktan pay vereceği yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.