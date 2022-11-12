TPAO'dan vatandaşlara önemli uyarı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), vatandaşları, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yapılan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı.
TPAO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Turkish Petroleum Corporation ve TPAO'nun yatırım yapan vatandaşlara petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki farktan pay vereceği yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu yasa dışı girişimlerde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in görsellerinin paylaşıldığı ve arşiv görüntülerinin üzerine seslendirme yapılarak gerçeklik havası kazandırılmaya çalışıldığı vurgulandı.
"İTİBAR ETMEYİN"
Bu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri istendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...