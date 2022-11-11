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Hükümetten son dakika EYT açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin duyurdu! Düzenleme kimleri kapsayacak?

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Giriş Tarihi: 11.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Hükümetten son dakika EYT açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin duyurdu! Düzenleme kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin milyonları ilgilendiren EYT'ye ilişkin merakla beklenen bir detayı paylaştı. EYT'ye ilişkin yıl ve prim günü detayını paylaşan Bakan Bilgin "EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak." ifadelerini kullandı. Peki EYT'den kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. "

"Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar."

"Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar"

BAKAN BİLGİN BUGÜN NELER DEMİŞTİ?

Emeklilik sisteminin önemine değinen Bilgin, devlet olarak vatandaşların emekliliklerini de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, 3600 ek göstergede özellikle emeklilik dönemini kolaylaştıracak kapsayıcı düzenleme yaptıklarını belirterek, "Bazı grupların 'Kapsamın dışında kaldık, yeterince istifade edemedik' diye şikayetleri var. Bunların da taleplerini dikkate alıyoruz, gerekirse bunlarla ilgili düzenleyici yeni çalışmalar yapmaya da açık olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"EYT'Yİ ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

Bazı milletvekillerinin kendisine EYT konusuna ilişkin sorular yönelttiğini anımsatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Aralık ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz. EYT ile ilgili bilinen, ezberlenmiş yanlışlar var. İsterseniz o yanlışları biraz düzelterek işe başlayalım. O yanlışlardan biri şu; 'Milyonlarca EYT'li var...' Bu milyonlarca EYT'li 5 milyondan başlıyor, 8 milyona kadar çıkıyor. Bunlar doğru değil. Rakamla ilgili size bilgi vereyim.

Şu anda yaş şartını kaldırsak, emeklilikte yaşı bekleyenlerin sayısını tahmin edebilir misiniz? Prim gün sayısı, hizmet yılı şartları duruyor. O şartları kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak emekli olabilecek, şartları dolduran 1,5 milyon insan var. Buradan bir çıkış politikasının ortaya konulması için bir çalışma yapılmıştır. Yeni yılda uygulanacaktır. Bugün Meclis'e getirilmesiyle, önümüzdeki hafta getirilmesi ya da daha sonraki hafta getirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Zaten 2023'te uygulanacaktır. Cumhuriyet'in 100. yılında bu sorun da çözülecektir."

EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK primi ödeyen 4A'lıların oluşturduğunu ve yüzde 87'sinin bir işte çalıştığını bildiren Bilgin, EYT düzenlemesinin çıkmasıyla özel sektörün kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

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