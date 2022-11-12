EYT'de tarih ve kapsam netleşti! Masada iki alternatif kaldı! Emekliler aynı maaşla mı işe devam edecek? Kimler EYT'li sayılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'nin tarih ve kapsamını açıklamasının ardından masada yeni alternatifler konuşulmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber ekranlarında milyonların ilgilendirilen kararın detaylarını yorumlarken, masadaki alternatifleri de değerlendirdi. Peki EYT kimleri kapsayacak? Kimler EYT'li sayılacak? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin tarih ve kapsamın netleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ali Duman'ın sözleri:
EYT kapsamında sigortaya girişi 1999'dan önce olup hala emekli olamayan 4.5-5 milyon kişi bulunuyor. Peki bir kişinin EYT'li olup olmadığı nasıl anlaşılır?
1) 20 yıl kadınlar için 25 yıl erkekler için çalışma süresini tamamlamak
2 )5000 gün - 5975 gün arasındaki çalışma gübü şartını taşımak
3 ) Sigorta girişinde 18 yaşını doldurmuş olan.
İKİ ALTERNATİF KALIYOR
Normalde 43 yaşında erkek, 38 yaşında kadın gününü tamamlamışsa emekli olmaya hak kazanırdı. Bakan günle ilgii bir çalışma yapmadıklarını söyledi. Yıl da bir düzenleme de düşünülmüyorsa acaba yaşta mı bir düzenleme olacak?
Bunun için yasal kanun teklifini görmek lazım. Mesele Aralık ayında netleşecek. Metin daha tam hazırlanmamış olabilir. Günde ve yılda bir düzenleme yoksa geriye iki alternatif kalıyor.
1999 yılı öncesine mi dönülecek yoksa yaşta mı bir düzenleme mi olacak? Daha sonra şartları yerine getirenler mi kademe gelecek yoksa bugünden itibaren şartları doldurmuşlara mı bir kademe gelecek?
EMEKLİ OLANLAR AYNI MAAŞLA MI İŞE DEVAM EDECEK?
Çalışanlar işten ayrılacağı için kıdem tazminatı hakkı doğacak. İşçi işten ayrıldıktan sonra 3-5 gün içinde ödemesi gerekiyor. 1.5 milyon kişiye emekli aylığı verilecek. İŞKUR belki burada kıdem tazminatı konusunda destek sağlayabilir. Ödemeler konusunda bir destek olacak gibi görünüyor.
İşverene burada bir teşvik sistemi gelebilir. Buradaki insanların bir kısmı çalışmaya devam edecek.
BAKAN BİLGİN DETAYLARI AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.
"EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, bugün tespit ettiğimiz 1,5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler."
Bakan Bilgin, yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişinin de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacağını söyleyerek, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme. Sınır koyan bir düzenleme değil" açıklamasında bulundu.
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