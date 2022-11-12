EYT’de tarih ve kapsam netleşti! Masada iki alternatif kaldı! Emekliler aynı maaşla mı işe devam edecek? Kimler EYT’li sayılacak?

İKİ ALTERNATİF KALIYOR

Normalde 43 yaşında erkek, 38 yaşında kadın gününü tamamlamışsa emekli olmaya hak kazanırdı. Bakan günle ilgii bir çalışma yapmadıklarını söyledi. Yıl da bir düzenleme de düşünülmüyorsa acaba yaşta mı bir düzenleme olacak?

Bunun için yasal kanun teklifini görmek lazım. Mesele Aralık ayında netleşecek. Metin daha tam hazırlanmamış olabilir. Günde ve yılda bir düzenleme yoksa geriye iki alternatif kalıyor.