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THY'den iştirak çalışanlarına ikramiye müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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THY’den iştirak çalışanlarına ikramiye müjdesi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, iştirak şirketlerinde çalışan şef ve diğer görevlerde katkı sağlayan personellere verilecek ikramiyeler hakkında açıklama yaptı.

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