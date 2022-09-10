Havacılık sektöründe zirve yine THY’nin!

Konuyla ilgili konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tüm dünyayı saran pandeminin etkilerinin azalmasıyla havacılık sektöründe küresel rekabet kaldığı yerden çok daha yüksek dozda devam ediyor. Kriz döneminde performansıyla örnek gösterilen havayolu olarak kriz sonrasında da başarıya uçtuğumuz için mutluyuz. Hedefimiz kısa sürede 2019 yılı performansının ötesine geçmekti ki bunu 65 bin kişilik çalışan gücümüz ile başardık.

Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında, AKK (arz edilen koltuk km) bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken Ortaklığımız AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Ağustos itibarıyla, uluslararası seferlerde arz edilen koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var." dedi.