Havacılık sektöründe zirve yine THY'nin!
Türk Hava Yolları uluslararası seferlerde arz ettiği koltuk sayısıyla “dünyanın en büyük network taşıyıcısı” oldu. THY küresel ölçekte daralan sektörde kapasitesini %14 oranında artırdı.
Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos aylarında tarihi rekorlara uçtu; bayrak taşıyıcı küresel ölçekte daralan sektörde koltuk kapasitesini %14 oranında artırdı.
Pandemi döneminde, gökyüzünde rakiplerinden pozitif ayrışan Türk Hava Yolları zorlu dönemin ardından yükselişini rekorlarla sürdürüyor. Aylık yolcu trafik sonuçlarına göre şirket 2022 yılı temmuz ve ağustos aylarının her birinde 7,8 milyon yolcu taşıyarak aylık bazda yolcu sayısıyla pandemi öncesi rekorunu geride bıraktı. Küresel havayolu şirketlerinin 2019 yılı rakamlarını yakalama çabası içerisinde olduğu bir dönemde bayrak taşıyıcının bu başarısı uluslararası ölçekte de ses getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcısıyız."
Konuyla ilgili konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tüm dünyayı saran pandeminin etkilerinin azalmasıyla havacılık sektöründe küresel rekabet kaldığı yerden çok daha yüksek dozda devam ediyor. Kriz döneminde performansıyla örnek gösterilen havayolu olarak kriz sonrasında da başarıya uçtuğumuz için mutluyuz. Hedefimiz kısa sürede 2019 yılı performansının ötesine geçmekti ki bunu 65 bin kişilik çalışan gücümüz ile başardık.
Havacılık sektörü küresel ölçekte ağustos ayında, AKK (arz edilen koltuk km) bakımından 2019 yılına göre yüzde 19 geride kalırken Ortaklığımız AKK değeri 2019 yılının yüzde 14 üzerinde gerçekleşti. Ağustos itibarıyla, uluslararası seferlerde arz edilen koltuk sayısı bakımından dünyanın en büyük network taşıyıcı havayolu konumuna ulaştık Ailemizin her bir üyesinin bu başarıda katkısı var." dedi.
TÜRK HAVA YOLLARI HAKKINDA:
1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filo ile kurulan Star İttifakı üyesi Türk Hava Yolları, bugün 388 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 287 uluslararası, 53 yurtiçi olmak üzere dünyada 129 ülke ve 340 noktaya uçmaktadır. Türk Hava Yolları ile ilgili daha geniş bilgiye www.turkishairlines.com web adresinden veya Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.
STAR İTTİFAKI HAKKINDA:
Star İttifakı (Star Alliance) ağı, küresel erişim, dünya çapında tanınma ve kusursuz hizmet gibi bir müşteri değer önermesine dayanan ilk gerçek küresel havayolu ittifakı olarak 1997 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, İttifak (Alliance) yolculuğu boyunca müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanarak, en büyük ve en kapsamlı havayolu ağını sunmaktadır. Üye havayolları; Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines ve United'dır. Genel olarak, Star İttifakı ağı hâlihazırda 197 ülkedeki yaklaşık 1.300 havalimanına 12.000'den fazla günlük uçuş sunmaktadır. Bununla birlikte, Star İttifakı Bağlantı Ortakları (Star Airlines Connecting Partners) olan Juneyao Airlines ve THAI Smile Airways tarafından da bağlantılı uçuşlar sağlanmaktadır.
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