THY’den taşeron çalışanlara 20 bin lira prim

SON OLARAK TAŞERON ÇALIŞANLARINIZA 20 BİN TL PRİM VERMENİZ GÜNDEM OLDU

65 bin çalışanımız var. Bunları 4 kişilik bir aile olarak düşünürsek, bizimle bağlantılı insan sayısı 250 bini geçiyor. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. Son olarak destek hizmeti aldığımız taşeronlara prim verdik. Bunlar sadece bize değil, başka firmalara da hizmet veriyor. Ama bu kararımızı bir ahde vefa ve teşekkür olarak düşünmek mümkün.

Eylül okulların açıldığı, ailelerin masraflarının arttığı bir dönem olduğu için 20 bin lirayı bu dönemde yatırdık. İnsanları teşvik etmek için primin önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da çalışanların işlerine dönmemesi, insanları motive etmenin önemini net bir şekilde gösterdi. Ama bizde Batı'daki gibi kırılmalar yaşanmadı.

Biliyoruz ki, Türk insanı bu bayrağı yarı yolda bırakmaz, çalışır çabalar. Biz pilotlarımıza, hosteslerimize, kabin memurlarımıza sizin çalışıp çabalayacağınızı, hizmette aksama yapmayacağınızı biliyoruz. Bunu bir de ödüllendireceğiz, sizin bu özverinize karşın şirket takdirini gösterecek demek istedik.