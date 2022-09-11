THY'de "Tourİstanbul" ile Boğaz keyfi yeniden başladı

Capetown'dan gelip Sicilya'ya giden THY yolcusu Gianluca Pizzone, geziye katılıp İstanbul'un güzelliklerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Pizzone, "Şanslıyım ki bu Boğaz turuna katıldım. İstanbul'un tarihi eserlerini, güzelliklerini gördüm. Buraları daha detaylı gezip, görmek için mutlaka tekrar Türkiye'ye geleceğim." dedi.

Geziye katılan yolcular İstanbul'un güzelliklerini resmetmek için bol bol fotoğraf çekerken, THY tarafından yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tekne gezisinin ardından yolcular, uçuşları için otobüslerle tekrar İstanbul Havalimanı'na götürüldü.