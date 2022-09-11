THY'de "Tourİstanbul" ile Boğaz keyfi yeniden başladı
Türk Hava Yolları, İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcularına Tourİstanbul" projesi ile ücretsiz Boğaz turu keyfi yaşattı. En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.
Türk Hava Yolları'nın pandemi sonrası yeniden başlattığı "Tourİstanbul" projesi kapsamında düzenlediği Boğaz gezisinde yolcular, İstanbul'un doğal güzelliklerini tanıdı.
İstanbul'u aktarma noktası olarak kullanan yolcular, THY'nin uluslararası transit yolcularına yönelik ücretsiz şehir turuyla keyifli bir İstanbul deneyimi yaşıyor.
İstanbul Havalimanı'nda, 6-24 saat arası bağlantı süresi olan yolcular, ücretsiz şehir turlarıyla iki uçuş arasında, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor. İstanbul Havalimanı'ndan "Tourİstanbul" otobüsü ile alınan yolcular, rehber eşliğinde düzenlenen İstanbul turu sonrası uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor.
En son 2019'da yapılan ve salgın nedeniyle ara verilen turlar yeniden başladı.
İstanbul Havalimanı'ndan alınan THY yolcuları, Eminönü'ne getirildi. Buradan tekne ile 2 saat süren tura katılan yolcular, İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini tur rehberinin tanıtımı eşliğinde görme fırsatını yakaladı.
Capetown'dan gelip Sicilya'ya giden THY yolcusu Gianluca Pizzone, geziye katılıp İstanbul'un güzelliklerini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Pizzone, "Şanslıyım ki bu Boğaz turuna katıldım. İstanbul'un tarihi eserlerini, güzelliklerini gördüm. Buraları daha detaylı gezip, görmek için mutlaka tekrar Türkiye'ye geleceğim." dedi.
Geziye katılan yolcular İstanbul'un güzelliklerini resmetmek için bol bol fotoğraf çekerken, THY tarafından yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tekne gezisinin ardından yolcular, uçuşları için otobüslerle tekrar İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
- 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
- Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir? Trajedinin eş anlamlısı nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER...
- 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
- Susam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
- 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?
- Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğrencilere 12 ay karşılıksız 2.000-3000 TL ödeme! 2,4 yıllık yıllık üniversite okuyanlar dikkat! Başvuru şartları ve tarihleri...
- Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı aile sosyal yardım paraları ödendi mi? Hafta içinde...
- EYT'de tek formül ayyuka çıktı! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik! O detaya dikkat! Aralık ayından itibaren...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İl il güncel fiyat listesi...