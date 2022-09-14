TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ başvuru ücreti konusunda açıklamada bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu ifade etti.

192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.