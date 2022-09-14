TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?
TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili beklenen açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, başvuruların ekim ayının sonuna dek süreceğini belirtti. Peki, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri ödenecek mi?
TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru ücreti geri ödenecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi için detaylar geçtiğimiz gün açıklandı. Başvuru sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar kayıt olarak bankaya yatırılan ödemenin geri alınıp alınamayacağını merak ediyor. İşte, TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?
TOKİ başvuru ücreti konusunda açıklamada bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu ifade etti.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.
TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.
TOKİ EVİ OLAN TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle daha önce ev sahibi olanlar TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunamazlar.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için, başvuruda bulunacak kişinin:
T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması;
TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
Başvuru Bedeli: 500 TL
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