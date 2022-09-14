TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuru şartları, konut fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması sonrası belli oldu. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar daireler için kura çekim tarihini merak ediyor. İşte, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuru şartları, TOKİ başvuru ücreti, daire fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrası netleşti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını 13 Eylül Salı günü, saat 14.00'te açıklayacak. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanların ayrıldığı bilinirken gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ
Cumhuriyet tarihinin dev sosyal konut projesinde kura çekilişinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.
TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?
TOKİ başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih 13 Eylül Salı günü açıklanacak. Detayların açıklanmasının ardında nbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:
Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
Bankaya başvuru ücreti ödenecek.
Kura çekimi beklenecek.
Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
TOKİ'nin eski projelerinde 2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyordu. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlenmişti. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.
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