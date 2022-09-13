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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı 5-11 Eylül tarihleri arasında bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Öte yandan THY, günlük ortalama bin 491 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'ncü sırada yer aldı.

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