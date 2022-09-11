İstanbul Havalimanı’na yeni ödül

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde aldığı global ödüllerle hem Türkiye'nin hem de Türk havacılık sektörünün göğsünü kabartmaya devam eden İstanbul Havalimanı, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.