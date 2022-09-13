Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Dikkat! Tazminat ödeyebilirsiniz

"HAKLI SEBEP YOKSA TAHLİYE İÇİN 10 YIL BEKLENECEK"

Konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ihtarnameler karşısında kiracıların nasıl davranması gerektiği hakkında bilgi verdi. Ev sahibinin gerçekten oğluna, kızına, annesi, babası ve kardeşine vermesi halinde ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı olduğunu belirten Aşa, aynı zamanda geçerli sebepleri de ispatlaması için dava açması, dava sonucunda mahkeme tahliye ederse ancak tahliye edebileceğine dikkat çekti. Aşa, "Bunun dışındaki tahliye için haklı bir sebep olmaksızın talep edilen tahliyelerde 10 yılı tamamlamış olmaları lazım. Dolayısıyla bu durumlarda noterden yapılan tahliyelerin de bir geçerliliği yok" diye konuştu.