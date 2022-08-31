İstanbul Havalimanı uçuş sayısı ile Avrupa’da yine 1. sırada

Haftalık performansta İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı ise bu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'inci havalimanı oldu. Antalya Havalimanı'nın uçuşlarını 2019 yılına göre yüzde 1 artırdığı belirlendi.