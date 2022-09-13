TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
TOKİ hangi illerde yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip edeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Başkan Erdoğan bugün açıklayacak. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk kez arsa satışı gerçekleştirecek. TOKİ ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ vasıtasıyla 81 ilde konut inşa edilecek. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi için Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
BİR YIL İKAMET ŞARTI
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
BİR HANEDEN TEK BAŞVURU
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.
Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Yoksul ve dar gelirli olmak,
-Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,
-Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.
Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.
Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
İstanbul'da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında.
TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak.
TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak.
30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ açıklaması saat kaçta?
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel fiyat listesi...
- İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler ayın kaçında bitiyor? ÖSYM takvimi...
- 14 milyon emekliye zam, memura enflasyon farkı! Maaşlar şekilleniyor! Emekli, memur ve asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?
- Brent petrol kanatsız çakılıyor! EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler ayın kaçında açılıyor? YÖK 2022-2023 akademik takvimi...
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...