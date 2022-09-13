TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ vasıtasıyla 81 ilde konut inşa edilecek. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi için Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?