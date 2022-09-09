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İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın ocak-ağustosunda seyahat eden yolcu sayısı, 2021'nin aynı dönemine göre 25 milyon 5 bin 82 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre, İstanbul'dan 8 ayda uçan yolcu yaklaşık yüzde 70, icra edilen sefer sayısı ise yüzde 40 artış gösterdi. İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti.

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