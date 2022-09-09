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THY ile Air Seychelles arasında ortak uçuş anlaşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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THY ile Air Seychelles arasında ortak uçuş anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Seyşeller'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Seychelles, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

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