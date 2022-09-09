Türk Hava Yolları kabin memuru alımı için ilan yayınladı

Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan bayrak taşıyıcı havayolu, bu birlik sayesinde pandeminin olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.