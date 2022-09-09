Türk Hava Yolları kabin memuru alımı için ilan yayınladı
Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurları ile büyütüyor.
388 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden ilan açtı.
Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvuru yapabilecek*. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. İlan yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanlanıyor.
Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan bayrak taşıyıcı havayolu, bu birlik sayesinde pandeminin olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.
Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.
Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?
- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı
- Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...