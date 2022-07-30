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İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 327 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

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