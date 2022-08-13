13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda rekor kazanç! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kalem kalem açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda rekor kazanç! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kalem kalem açıkladı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'ye 117 milyar euro kazanç sağladığını açıkladı.

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