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Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması: Müzakerelere kararlılıkla devam edeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Bakan Nebati’den ’tahıl koridoru’ açıklaması: Müzakerelere kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan 'tahıl koridoru' anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, "Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye, BM, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan 'tahıl koridoru' anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLAMASI ERDOĞAN ETKİSİDİR"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır.

Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir.

Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir"

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