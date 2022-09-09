TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için düşük taksitle vade imkanı olacak. Peki, TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ konutları ile ilgili yaptığı açıklamada TOKİ sosyal konut projesinin 240 ay vade olacağını ve asgari ücretlinin ödeyebileceği tutar olacağını açıkladı. Peki, TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum proje ile ilgili bazı bilgileri verdi.
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
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- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
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