Gram altın erimeye devam ediyor! Bir günde tam 6 lira! Yatırımcılar için kritik veriler... İşte güncel altın dolar euro kur bilgileri

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.