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Gram altın erimeye devam ediyor! Bir günde tam 6 lira! Yatırımcılar için kritik veriler... İşte güncel altın dolar euro kur bilgileri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Gram altın erimeye devam ediyor! Bir günde tam 6 lira! Yatırımcılar için kritik veriler... İşte güncel altın dolar euro kur bilgileri

9 Eylül 2022 gününde altın fiyatları piyasasında dalgalanma sürdü. Gram altın öğlen saatlerinde 1013 liralar görse de günü 7 lira düşüşle kapattı. Altın yatırımcıları son dönemde yaşanan dalgalanmayı merakla takip ederken gram altın, çeyrek altın, tam altın, ATA lira, Cumhuriyet altınının günü kapanış fiyatlarını sizler için derledik. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın, ATA lira, Cumhuriyet altını, altının kilosu ne kadar? İşte detaylar...

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma bugün de gün boyu devam etti. Gün içinde 1013 TL'yi gören gram altında düşüş sürüyor.

Dünkü verilere göre de gram altın bir anda 7 TL değer kaybetmişti. Aynı durum bugün de yaşandı.

1 MİLYON 17 BİN LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 17 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 4 bin lira, en yüksek 1 milyon 20 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 353 milyon 123 bin 742,13 lira, işlem miktarı ise 3.328,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 577 milyon 400 bin 966,23 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.715,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 1 milyon 17 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2062 lira, satışta 18,2791 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2067 lira, satışta 18,2797 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0038, sterlin/dolar paritesi 1,1581, dolar/yen paritesi de 142,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 yükselişle 91,10 dolardan işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR?

Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, ATA lira, Cumhuriyet altını, altının kilosu ve 24 ayar altın ne kadar oldu? Dolar ve euro fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN KADAR?

Gram altın günü düşüşle kapatarak 1.006 TL'ye geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1620

YARIM ALTIN

3240

TAM ALTIN

6480

CUMHURİYET ALTINI

6665

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,97 puan artarak 3.521,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,69 puan ve yüzde 0,81 kazanımla 3.465,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.452,23, en yüksek 3.545,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 3.521,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 2,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,06 puan ve yüzde 2,66 yükselişle 3.866,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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