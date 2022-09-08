SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
8 Eylül sigaraya zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı sigara markalarına 1,5 TL zam geleceği söyleniyor. Sigara tüketicileri kullandıkları ürünlere zam gelip gelmediğini merak ediyor. İşte, 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrasında sigara tiryakileri markaların güncel listlerini araştırmaya başladı. İşte, 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddialar konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili firmalardan henüz resmi açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Tekel, Kent, Pall Mall, President
Lark: 28,00 TL
SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?
Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;
Kalp ve damarlar zarar görmektedir.
Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.
Yaş ilerledikçe sigara içen bireyde bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklar oluşabilmektedir.
Sigaradan alınan her nefeste insan vücudundaki 50 bin hücre ölmektedir.
Göz organı da sigaradan olumsuz etkilenmektedir. Hatta ilerleyen dönemde körlük, katarakt gibi göz hastalıkları oluşabilmektedir.
Sigara içen kişinin bulunduğu ortama kötü koku yayılır.
Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür.
Diş hastalıkları da sigara içen kişide olabilir. Diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır.
Sigara kanser riskini arttırmaktadır.
Kişinin tat alma duyusu azalmaktadır
Ses telleri zarar görmekte gırtlakta iltihaplanmalar olabilmektedir.
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