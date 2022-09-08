SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;

Kalp ve damarlar zarar görmektedir.

Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Yaş ilerledikçe sigara içen bireyde bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklar oluşabilmektedir.