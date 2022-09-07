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Bakan Nebati'den Birleşik Krallık ile kritik görüşme: Mevcut ticaret hacmi çok yönlü geliştirilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Bakan Nebati’den Birleşik Krallık ile kritik görüşme: Mevcut ticaret hacmi çok yönlü geliştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ve beraberindeki heyetle görüştü. Bakan açıklamasında, "Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

"İKİ MÜTTEFİK, DOST VE STRATEJİK ORTAK"

Bakan Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Sayın Lord John Hutton ile ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık.

İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz Covid-19 salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."

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