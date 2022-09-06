Bakan Nebati’den KOBİ’lere yeni destek müjdesi: Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak

"YAKINDA DETAYLARI AÇIKLANACAK"

Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."