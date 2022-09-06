Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi: Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Destek paketlerinin işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Bakan Nebati, KOBİ'lere yönelik yeni bir desteğin müjdesini vererek, "Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yeni bir destek paketinin müjdesini verdi.
KOBİ'ler için hayata geçecek Hazine Destekli Kefalet Paketi'ne ilişkin Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.
KOBİ'LER İÇİN YENİ BİR DESTEK PAKETİ DEVREYE GİRİYOR
Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.
"YAKINDA DETAYLARI AÇIKLANACAK"
Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."
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