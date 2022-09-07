iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yerr alıyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, yeni iPhone 14'ü tanıtmak için gün sayıyordu. Tanıtımı bugün gerçekleştirilecek iPhone 14 için detaylar merak ediliyor. İşte, iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın yeni modeli iPhone 14'ün ne zaman piyasaya sürüleceği ve satış fiyatı teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
7 Eylül'de tanıtılacağı kesinleşen iPhone 14 önce ön satışa çıkacak. Ön sipariş 9 Eylül, satış ise 7 Ekim'de başlayacak.
İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple, yeni modellerin fiyatlarını duyudu:
İPHONE 14 - 799 dolar
İPHONE 14 Plus - 899 dolar
IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI
IPHONE 14 14.562 TL
IPHONE 14 PLUS 16.385 TL
NOT: Yukarıdaki fiyatlara vergiler dahil edilmemiştir. Vergiler eklendiğinde fiyatlar güncellenecektir.
Standar iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.
Son sızıntılara göre artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatı 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla olacak. Buna rağmen depolama değişmeyecek.
İPHONE 14 HAKKINDAKİ TÜM SÖYLENTİLER
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.
LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.
iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.
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