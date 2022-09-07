iPhone 14 ne zaman çıkacak, açıklandı mı? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte fiyat listesi ve özellikler...

Standar iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.

Son sızıntılara göre artan enflasyon ve tedarik maliyetleri nedeniyle iPhone 14 ailesinin fiyatı 13'ten yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla olacak. Buna rağmen depolama değişmeyecek.