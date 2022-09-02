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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Bakan Nebati "Yıllıklandırılmış ihracatımız, ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir" ifadelerini kullandı.

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