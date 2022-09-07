FED faiz artırımı için sinyal verdi! Dolar ve altını olanlar dikkat! İşte faiz artırımı sonrası piyasalardaki beklenti...

Brainard, iş gücü talebinin ise kayda değer bir güç sergilemeye devam ettiğini belirterek, toplam talebin yavaşlamasının işsizlikte önceki durgunluklarda görülenden daha küçük bir artışa yol açabileceğini ancak kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu ve çeşitli iş gücü piyasası göstergelerini yakından izleyeceklerini kaydetti.

Geçen yıldan bu yana Fed'in eylemleri ve iletişimlerinin finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret eden Brainard, daha sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.