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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den The Economist dergisine kapak gibi yanıt: Bizi izlemeye devam edin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den The Economist dergisine kapak gibi yanıt: Bizi izlemeye devam edin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Economist dergisinin "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" yayınına yönelik, "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, podcast yayınında Türkiye ekonomisini ele aldı. The Economist, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." yorumu yapıldı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."

ECONOMİST: TÜRKİYE EKONOMİSİ ENFLASYONA RAĞMEN BÜYÜYOR
İngiltere merkezli derginin yayınında, Türk ekonomisi ele alındı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Koronavirüs salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açtı. Birçok ülkede, Rusya kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle yaşanan aksamaların yanı sıra hayat pahalılığı da göze çarpıyor.

"YÜKSELEN ENFLASYONUN ORTASINDA BİLE EKONOMİ BÜYÜYOR"
Çarkların dönmeyi sürdürdüğü Türkiye'de ise enflasyona rağmen ekonomik büyüme devam ediyor. Londra merkezli Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." diyerek mercek altına aldı.

"ŞİRKETLER ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMAYA ALIŞKIN"
Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan bir uzman, "Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor." dedi.

"Türk ekonomisi bu enflasyon karşısında nasıl büyüyebiliyor?" sorusuna verilen yanıtta, "Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Dolayısıyla çabucak uyum sağlayabiliyorlar." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN, ÜRETEREK BÜYÜYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik. Dünya küçülürken, biz üreterek büyümeye devam ediyoruz." demişti.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek krizden pozitif ayrışma stratejisini dikkatle uyguladıklarını belirten Erdoğan, "Klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz." vurgusu yapmıştı.

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