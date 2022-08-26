Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den The Economist dergisine kapak gibi yanıt: Bizi izlemeye devam edin

ECONOMİST: TÜRKİYE EKONOMİSİ ENFLASYONA RAĞMEN BÜYÜYOR

İngiltere merkezli derginin yayınında, Türk ekonomisi ele alındı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Koronavirüs salgını ve sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, küresel tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açtı. Birçok ülkede, Rusya kaynaklı enerji kesintileri nedeniyle yaşanan aksamaların yanı sıra hayat pahalılığı da göze çarpıyor.

"YÜKSELEN ENFLASYONUN ORTASINDA BİLE EKONOMİ BÜYÜYOR"

Çarkların dönmeyi sürdürdüğü Türkiye'de ise enflasyona rağmen ekonomik büyüme devam ediyor. Londra merkezli Economist dergisi, Türk ekonomisindeki görünümü, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." diyerek mercek altına aldı.