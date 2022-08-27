Türk ekonomisindeki başarı İngilizleri rahatsız etti! Bakan Nebati’den yerinde yanıt: Bizi izlemeye devam edin

VERİLER GÜÇLÜ GELİYOR

Tüm dünyanın faiz arttırdığı bir ortamda Türkiye'nin modern para politikasını ilk uygulayan ülke olduğu belirtildi. Derginin gerçekleştirdiği yayına katılan uzmanlar, "Böylesi yüksek bir enflasyona rağmen, Türk ekonomisi güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Türkiye'de çok değişik ve ilginç olan tüketimin, sanayi verilerinin yüksek ve güçlü olması. Türkiye ekonomisinin tarihi boyunca enflasyon ile yaşamaya alışmış bir ekonomi olmasının da bunda payı var. İhracat patlaması var. Özellikle şirketler, bu tür parasal zorluklarla başa çıkmaya alışkın. Pandemi sonrası da dünyanın tüketiminin büyük bir bölümünü sağlayan Çin'den pazar aldılar. Alternatif bir merkez haline geldiler" yorumunda bulundu.