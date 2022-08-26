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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 2 kuyu müjdesi! Programa alındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den 2 kuyu müjdesi! Programa alındı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu ve Ünye'de 2 kuyunun keşif amaçlı programa alındığını açıkladı. Bakan Dönmez daha önceki sismiklerden verilerin değerlendirildiğini belirtti.

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